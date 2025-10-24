Die Jugendfarm Waiblingen steht vor finanziellen Herausforderungen: Der Bau des Farmhauses wird deutlich teurer als geplant. Wird die Photovoltaikanlage dennoch realisiert?
Die Stadt Waiblingen muss sparen. An welchen Stellen, darüber wird es in nächster Zeit noch viele Debatten geben. Im Sozialausschuss gab es kürzlich einen Vorgeschmack darauf. Da berichteten Peter Beck und der Kassier des Vereins Jugendfarm Waiblingen, Frieder Frischling, über die Fortschritte beim Bau des lange ersehnten Farmhauses auf dem Finkenberg. Und schilderten ihr Dilemma. „Wir haben festgestellt, dass wir mit 800 000 Euro nicht hinkommen werden. Die neuen Gesamtkosten belaufen sich auf rund 894 000 Euro“, sagte Frieder Frischling.