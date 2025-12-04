Jugendfarm Freiberg: Tiere helfen bei der Trauer – neue Kindertrauergruppe gestartet
Der Kontakt zu den Tieren stärkt das Selbstbewusstsein. Foto: Johanniter

Für trauernde Kinder haben die Johanniter auf der Jugendfarm Freiberg eine Gruppe ins Leben gerufen, in der diese ihren Verlust verarbeiten können. Hilfe gibt es auch für die Eltern.

Kinder trauern oft still für sich. Tiere können deshalb in der Trauerarbeit eine besonders heilende Wirkung haben. Das ist die Erfahrung, die man bei den Johannitern gemacht hat. „Oft vertrauen Kinder sich lieber erst einmal einem tierischen Freund an und können dort ihre Sorgen lassen“, berichtet Simone Dörk, sie ist zuständig für ein neues Angebot der Johanniter in Kooperation mit der Jugendfarm Freiberg: die Kindertrauergruppe Lacrima hat Anfang Dezember gestartet. Es gibt laut einer aktuellen Mitteilung noch freie Plätze in der Gruppe.

 

Jeden zweiten Montagnachmittag können Kinder auf der Jugendfarm ihren Verlust und ihre Trauer in der Gruppe verarbeiten. Die Kinder könnten über die tiergestützte Trauerarbeit Zugang zu ihren Gefühlen bekommen, erklärt Simone Dörk, außerdem stärke der Kontakt zu Tieren ihr Selbstbewusstsein.

Betroffene Familien können sich das Angebot auch einmal ansehen. Am Dienstag, 6. Januar, findet extra ein Schnuppernachmittag von 13 bis 15 Uhr für Familien statt. Dabei wird am Feuer gemeinsam gekocht. Interessierte können eine E-Mail an lacrima.stuttgart@johanniter.de schreiben oder unter Telefon 07 11/13 67 89 18 45 anrufen.  

 