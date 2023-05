Jugendbetreuung in Bad Cannstatt

1 In Zukunft hat das neue Jugendhaus im Hallschlag ein Geschoss mehr: Beeindruckend ist vor allem die imposante Dachkonstruktion. Foto: LHS Stuttgart/Leif Piechowski

Im Rahmen der Sozialen Stadt Hallschlag entsteht ein neues Zuhause für Kinder und Jugendliche. Kita wird integriert.









Es ist das letzte große Projekt der Sozialen Stadt Hallschlag: Die Modernisierung des Kinder- und Jugendhauses. Seit 2007 flossen aus dem Förderprogramm von Bund und Land Zuschüsse in Höhe von 24,8 Millionen Euro in den Cannstatter Stadtteil. Ein großer Anteil davon in die Modernisierung des Kinder- und Jugendhauses: bis zu 5,45 Millionen Euro. Denn die Kosten sind noch einmal deutlich gestiegen.