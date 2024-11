Jugendbasketball: Stuttgarter Basketball-Talente auf Europa-Tour

1 Von diesem Donnerstag an mit dem Regio­team auf Europa-Reise: die Möhringerin Diana Ivancic (Mitte). Foto: Archiv/Günter Bergmann

Das Regioteam Stuttgart nimmt mit seinen U-18-Juniorinnen erstmals an der Middle European League teil. Ein Abenteuer mit Gegnern auf Topniveau.











Die nationale Pflichtaufgabe in der Nachwuchs-Bundesliga haben die U-18-Juniorinnen des Regioteams Stuttgart am Sonntag mit einem 99:82 gegen den MTV München souverän erledigt. Mit insgesamt drei Siegen aus drei Spielen sind die Basketballtalente des Kooperationsprojekts aus sieben Vereinen weiter fest auf Kurs ihres Saisonziels, dem Sprung unter die vier besten Mannschaften in Deutschland. An diesem Donnerstag geht es nun aber erst einmal in eine andere Aufgabe: Die Mannschaft des Trainergespanns Franck Becker und Thomas Adelt macht sich auf internationale Reise. Sie nimmt zum ersten Mal an der Middle European League teil.