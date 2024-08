Jugendarbeit in Filderstadt: Das alte Z ist fast Geschichte

1 Die Tage des Filderstädter Jugendhauses Z sind gezählt. Auch der Radioactive Man muss weichen. Die Leiterin Rebecca Eisenreich ist schon etwas wehmütig. Foto: Caroline Holowiecki

Die Tage des Filderstädter Jugendhauses sind gezählt. Das 40 Jahre alte Gebäude wird bald abgerissen, danach wird ein Neubau entstehen. Diese Arbeiten werden allerdings Jahre dauern. Und in der Zwischenzeit?











Link kopiert



Berlin hat die Berliner Mauer, Filderstadt hat den Radioactive Man. Groß und feuerrot und energiegeladen prangt die Comicfigur im Stil der Simpsons an einer Wand des Jugendhauses Z in Bernhausen. Noch. Bald jedoch wird der Radioactive Man atomisiert, denn die Wand, auf die das Bild vor vielen Jahren gepinselt wurde, wird dem Erdboden gleichgemacht. Das Z wird abgerissen, doch wenn das passiert, wollen viele Fans des Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums eine Erinnerung an den Radioactive Man behalten – in Form eines Brockens aus dem Mauerwerk. „Von dem möchten viele ein Stück haben“, sagt Rebecca Eisenreich, die Leiterin der Einrichtung, und schaut hinauf zum Superhelden mit den geballten Fäusten und dem flatternden Umhang.