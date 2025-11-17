Jugendamt Ludwigsburg am Pranger: Pflegekind zu Unrecht weggenommen? „Wir wurden behandelt wie Kriminelle“

Nach einem tragischen Schicksal wollte ein Paar aus dem Landkreis Ludwigsburg einem Pflegekind ein Zuhause geben. Jetzt wurde ihm das Kleinkind entrissen, die Familie wehrt sich.
Die Frage nach dem Warum zermürbt. Immer wieder ist da diese eine Frage: Warum wurde Linus aus der Familie genommen, warum wurde er Eltern und Schwester entrissen. Von jetzt auf gleich hatte das Jugendamt das Kleinkind aus der Familie genommen. Warum? Keine Antwort zu bekommen, diese Ungewissheit, „das ist schlimm“, sagt der Pflegevater Stefan Maier. Er und seine Frau sind verzweifelt. Zum Schutz der Kinder sind in diesem Text alle Namen geändert.