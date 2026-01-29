„Jugend musiziert“ in Ditzingen: Warum Ditzingen zum Magnet für junge Talente wird

Der Leiter der Ditzinger Jugendmusikschule freut sich über eine nie dagewesene Resonanz. Der Regionalwettbewerb ist zugleich Generalprobe für ein Großevent im März.

Liegt es daran, dass in wenigen Wochen im selben Ort der Landeswettbewerb stattfindet? Diesen Effekt kennt der Veranstalter nach eigenen Angaben. Oder daran, dass es nicht überall, aber doch in manchen Regionen schlicht eine Entwicklung gibt, dass sich in diesem Jahr besonders viele Teilnehmer zum Wettbewerb „Jugend musiziert“ angemeldet haben? Rund 260 Teilnehmer werden am Wochenende zum Regionalwettbewerb in Ditzingen erwartet – das ist ein neuer Rekord. Der Regionalwettbewerb entspricht einem Kreisentscheid.

Was letztlich ausschlaggebend ist für die hohe Teilnehmerzahl, bleibt Spekulation. Ein Aspekt dürfte auch sein, dass sich viele junge Musiker zum wiederholten Male der Konkurrenz stellen und wissen, wohin sie gehen: Zum bereits 24. Mal in Folge ist Ditzingen Austragungsort des nach eigenen Angaben traditionsreichsten Wettbewerbs für die musikalische Nachwuchsförderung in Deutschland.

Manche Namen bei „Jugend musiziert“ sind jedes Jahr dabei

Gleichwohl: „Die Teilnehmerzahl ging immer tendenziell nach oben“, sagt Manfred Frank, der Leiter der Ditzinger Jugendmusikschule und zugleich organisatorisch verantwortlich für den Regionalwettbewerb. Er konstatiert eine „hohe Konstanz“ – manche Namen lese er Jahr für Jahr.

Die hohe Teilnehmerzahl freut Frank natürlich. Zumal es die musikalische Bildung im Land und der Kommune nicht zuletzt der finanziellen Rahmenbedingungen wegen schwer habe, das aktive Musizieren bei den Kindern damit verloren gehe – und wenigen vorbehalten bleibe. Dem hat die Jugendmusikschule in der Vergangenheit mit Schulkooperationen entgegenwirkt.

Ein fester Bestandteil des Wettbewerbs ist dessen Abschluss in „schönem und festlichem Rahmen“, wie es Frank formuliert. „Ich glaube, das zahlt sich auf Dauer auch aus.“ Das öffentliche Preisträgerkonzert ist am Sonntag, 2. Februar, in der Stadthalle Ditzingen. Der Beginn ist um 18 Uhr.

Die Wertungsspiele finden an diesem Wochenende von 9 Uhr an im Schulzentrum Glemsaue statt. Wegen der großen Teilnehmerzahl – mehr als 90 Anmeldungen gibt es allein in der Kategorie „Klavier solo“ – finden Wertungsspiele außerdem im katholischen Gemeindezentrum statt. Unter anderem auch dieser Ort wird im Landeswettbewerb genutzt. Die Offenheit und Unterstützung in der Stadt Ditzingen sei groß, macht Frank deutlich, der das zu schätzen weiß.

In Ditzingen gibt es eine besondere Solowertung

Eine Besonderheit ist in diesem Jahr die Solowertung „Harfe“, die laut dem Veranstalter nur in wenigen Regionen angeboten wird – und deshalb auch Musiker aus anderen Regionen nach Ditzingen führt.

Wer sich mit einer entsprechend hohen Punktzahl für die nächste Wettbewerbsebene qualifiziert, tritt beim Landeswettbewerb an. Dieser findet immer an einem anderen Ort statt, in diesem Jahr ist er vom 18. bis 22. März in Ditzingen. Siegreiche Teilnehmer beim Landeswettbewerb wiederum treten beim Bundeswettbewerb an. Dieser wird Ende Mai in München und Regensburg organisiert.