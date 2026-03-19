„Jugend musiziert“ Ditzingen: Der Mann, der die Flügel an den richtigen Platz bringt

Georg Pfeiffer schaut, dass Klaviere und Flügel beim Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ am richtigen Ort stehen und wohl klingen. Eine logistische Herausforderung.

Wenn der Wettbewerb beginnt, ist für ihn die eigentliche Arbeit getan. Georg Pfeiffer ist beim Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in Ditzingen und Hemmingen dafür verantwortlich, dass die jungen Pianisten ideale Rahmenbedingungen vorfinden, sowohl in der unmittelbaren Vorbereitung als auch im Wertungsspiel. Der gute Klang von Flügel und Klavier ist naheliegend. Aber auch der Klavierstuhl sollte schließlich nicht quietschen.

Georg Pfeiffer ist dafür nicht nur jetzt in Ditzingen verantwortlich, sondern bei jedem anderen Landeswettbewerb. Der Klavierbauer und Betriebswirt ist geschäftsführender Gesellschafter der gleichnamigen Flügel- und Klavierfabrik in Leonberg.

Landeswettbewerb „Jugend musiziert“: So viele Teilnehmer wie nie

1535 junge Menschen stellen in diesen Tagen ihr Können im Landeswettbewerb in Ditzingen unter Beweis. Weil sich in den 23 Regionalwettbewerben so viele junge Musiker wie nie für den Landeswettbewerb qualifiziert hatten, wurde der Wettbewerb um einen Tag erweitert. Unter den elf Kategorien ist die Gruppe der jungen Pianisten besonders groß, daher finden in dieser Woche häufig drei oder vier Wettbewerbe gleichzeitig statt. Entsprechend groß ist die Zahl der Instrumente, die erforderlich sind. Zumal auch Einspielinstrumente benötigt werden, in der unmittelbaren Vorbereitung auf das Wertungsspiel.

„Wir haben 23 Wertungsorte und Einspielinstrumente geprüft“, sagt Pfeiffer, 22 Instrumente wurden in Ditzingen und Hemmingen geprüft. Von außerhalb wurden letztlich ein Flügel und fünf Klaviere angemietet. Doch auch die in Ditzingen vorhandenen Instrumente mussten zunächst an die Orte des Einspielens und in die Wertungsräume transportiert werden. Insgesamt, so Pfeiffer, seien 45 Transporte erforderlich gewesen. Dafür wurden zwei Klavierspeditionen beauftragt. Mancher Raum – vor allem zum Einspielen – kam letztlich aus banalen Gründen nicht in Frage: „Man muss das Klavier auch um die Ecken kriegen“, sagt Pfeiffer. Die Wertungen finden – bis auf eine – alle auf dem Flügel statt.

Pfeiffer ist seit mehr als 30 Jahren ehrenamtlich für den Wettbewerb tätig, aktuell zudem als Beisitzer im Landesausschuss von „Jugend musiziert“. Der baden-württembergische Landeswettbewerb ist bundesweit der größte, auch in Bezug auf die Anzahl der ersten Preise, die dort vergeben werden. „Wir haben seit einigen Jahren Bayern deutlich hinter uns gelassen“, sagt Pfeiffer. Um so bedeutender ist für ihn, nicht nur in die musikalische Breite, sondern auch in die Spitze zu wirken.

„Intensive Zeit beginnt sechs Wochen vor dem Wettbewerb“

Die Planungen für den Landeswettbewerb beginnen sechs bis neun Monate vor dem Wettbewerb, in diese Zeit fielen auch Gespräche mit den örtlichen Musikschulen und Kulturämtern, erzählt Pfeiffer. „Die intensive Zeit beginnt sechs Wochen vor dem Wettbewerb.“ In Ditzingen sei die Organisation vergleichsweise angenehm, macht er deutlich – und meint damit nicht nur die ineinander greifenden Zahnräder aller Beteiligten, was „super gut“ geklappt habe.

Ditzingen sei zudem wegen seiner Lage im Speckgürtel von Stuttgart günstig. „Hier gibt es im Umkreis von 20 Kilometern Speditionen und Klavierbauer“, sagt Pfeiffer. Das mache die Koordination einfacher. Einen Notdienst zu haben, sei aber elementar, weil ein vorsorglicher Ersatz nicht möglich ist: „Man kann nicht hinter jeden Flügel noch einen zweiten stellen.“