„Jugend musiziert“ Ditzingen: Der Mann, der die Flügel an den richtigen Platz bringt

Georg Pfeiffer schaut, dass Klaviere und Flügel beim Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ am richtigen Ort stehen und wohl klingen. Eine logistische Herausforderung.
Wenn der Wettbewerb beginnt, ist für ihn die eigentliche Arbeit getan. Georg Pfeiffer ist beim Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in Ditzingen und Hemmingen dafür verantwortlich, dass die jungen Pianisten ideale Rahmenbedingungen vorfinden, sowohl in der unmittelbaren Vorbereitung als auch im Wertungsspiel. Der gute Klang von Flügel und Klavier ist naheliegend. Aber auch der Klavierstuhl sollte schließlich nicht quietschen.