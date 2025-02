Jürgen von der Lippe im Renitenztheater: Der will doch nur spielen

1 Jürgen von der Lippe bei einem seiner Auftritte Foto: Imag/IngoxOtto

Der Comedian Jürgen von der Lippe unterhält im Stuttgarter Renitenztheater – manchmal auch mit schlüpfrigen Scherzen in der Rolle des alten weißen Mannes.











Manche Fernsehfiguren sind einem in Jahrzehnten so vertraut geworden, dass man glaubt, alles sei so, wie es immer schon war, wenn man sie nach längerer Zeit wiedersieht. Aber da draußen in der großen weiten Medienwelt ist vieles doch ziemlich anders geworden. Das hat auch ein Thomas Gottschalk schon spüren müssen. Und so stellt Jürgen von der Lippe nach 50 Jahren auf der Bühne schon zur Begrüßung am ersten von fünf Abenden im Renitenztheater klar: „Warum ich das mache? Wegen der Privilegien. Dass ich sagen kann: Guten Abend meine Damen und Herren. Als ,Tagesschau‘-Sprecher könnte ich das nicht.“