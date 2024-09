Jürgen und Zlatko: Diese Big Brother-Stars waren bei der VIP-Version

1 Da waren sie noch Freunde: Zlatko (l.) und Jürgen im Jahr 2000. Foto: imago/POP-EYE

Mit Alida Kurras ist bei "Promi Big Brother" 2024 die Gewinnerin der zweiten "Big Brother"-Staffel dabei. Schlägt sie sich besser als ihre Vorgänger Zlatko Trpkovski und Jürgen Milski, die ebenfalls den Sprung von der Normalo-Version in die VIP-Variante wagten?











Link kopiert



2000 gewann sie die zweite Staffel von "Big Brother", nun kehrt Alida Kurras (47) in den Container zurück. Die mittlerweile als TV-Moderatorin etablierte Berlinerin ist ab dem 7. Oktober 2024 bei "Promi Big Brother" dabei. Alida Kurras ist aber nicht die erste Kandidatin, die nach ihrem Durchbruch in einer "Normalo"-Staffel den Sprung in die Promivariante wagt.