Jürgen und Ramona Drews : Seit über 30 Jahren verheiratet - Was ist das Geheimnis ihrer Liebe?

Seit über 30 Jahren sind Jürgen und Ramona Drews ein Herz und eine Seele. Ob hinter ihrem Glück ein geheimes Liebesrezept steckt, verraten der Sänger und seine Ehefrau nun in einem aktuellen Interview.
Jürgen (80) und Ramona Drews (51) haben verraten, was hinter ihrer jahrzehntelangen Liebe steckt. Im Interview mit RTL gaben der Sänger und seine Ehefrau preis, ob es ein geheimes Liebesrezept in ihrer Beziehung gibt. "Da gibt es kein Geheimnis. Da gibt es nur Liebe", gesteht die 51-Jährige, worauf Drews zustimmt: "Genau, das ist es. Wir lieben uns wie wahnsinnig."