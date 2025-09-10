Jürgen und Ramona Drews : Seit über 30 Jahren verheiratet - Was ist das Geheimnis ihrer Liebe?

Seit über 30 Jahren sind Jürgen und Ramona Drews ein Herz und eine Seele. Ob hinter ihrem Glück ein geheimes Liebesrezept steckt, verraten der Sänger und seine Ehefrau nun in einem aktuellen Interview.

Jürgen (80) und Ramona Drews (51) haben verraten, was hinter ihrer jahrzehntelangen Liebe steckt. Im Interview mit RTL gaben der Sänger und seine Ehefrau preis, ob es ein geheimes Liebesrezept in ihrer Beziehung gibt. "Da gibt es kein Geheimnis. Da gibt es nur Liebe", gesteht die 51-Jährige, worauf Drews zustimmt: "Genau, das ist es. Wir lieben uns wie wahnsinnig."

Auch was der 80-Jährige an seiner Liebsten schätzt, verrät er in dem Interview mit dem Sender. "Ihre Gutmütigkeit. Sie wehrt sich zur rechten Zeit. Gibt mir auch voll einen auf den Hintern", erzählte der Schlagerstar mit einem Schmunzeln. Seine Ehefrau könne zwar resolut sein, "aber hat sich total im Griff und es stimmt immer". Streitigkeiten, die sie auseinanderbringen könnten, gebe es nicht. "Sonst würden wir hier nicht stehen", so Drews.

Jürgen Drews "ist viel ruhiger geworden"

In all den gemeinsamen Jahren standen Jürgen und Ramona Drews sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten zusammen - etwa, als der Musiker 2022 seine Karriere beendete. Hintergrund war unter anderem seine Erkrankung an Polyneuropathie, die er bereits 2021 öffentlich gemacht hatte.

"Für mich ist es selbstverständlich, jede Entscheidung mit Jürgen zu tragen. Egal, wie sie ausfällt", erklärte Ramona Drews damals gegenüber der "Bild"-Zeitung. Sie sei überzeugt gewesen, dass dieser Schritt "genau richtig" sei. Ihr Mann habe sich in den vergangenen Jahren ohnehin sehr verändert: "Er ist viel ruhiger geworden, was mir sehr gut gefällt." Die "Entschleunigung" tue ihm "sehr gut", schließlich habe er früher "ständig unter Strom" gestanden.

Das Ehepaar ist seit über 30 Jahren zusammen

Jürgen und Ramona lernten sich 1991 kennen, drei Jahre später folgte die Hochzeit. 1995 kam ihre gemeinsame Tochter Joelina Drews (29) zur Welt. Zuvor war der Musiker bereits von 1981 bis 1985 mit seiner ersten Ehefrau Corinna Drews (63) verheiratet. Aus dieser Ehe stammt Sohn Fabian (41).