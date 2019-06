Emotionale Botschaft an todkranken Fan

1 Jürgen Klopp hat eine Videobotschaft an einen todkranken Fan geschickt. Foto: Pressefoto Baumann

„Ich bin Christ. Wir sehen uns!“ – Mit diesen Worten endet eine emotionale Videobotschaft, die Jürgen Klopp an einen todkranken Fan des FC Liverpool gesendet hat.

Liverpool/Madrid - Fußball-Trainer Jürgen Klopp hat kurz vor dem siegreichen Finale der Champions League eine Videobotschaft an einen todkranken Fan des FC Liverpool gesendet. Diese endet mit den Worten: „Ich bin Christ. Wir sehen uns!“

„Ich habe gehört, Du bist ein unglaublicher Kämpfer“, sagte Klopp zu dem krebskranken Dave Evans, der eigentlich das Finale im Stadion live mitverfolgen wollte: „Wir denken an dich. Du bist wirklich bei uns.“

Hier gehe es um mehr als Fußball, es gehe um das Leben, so der Erfolgstrainer weiter: „Wir wollen den Menschen Hoffnung geben und Freude und gute Momente, an die sie sich erinnern. Und sicher teilen wir beide auch viele Momente aus der Zeit, in der ich schon hier bin.“

Klopp nahm die Videobotschaft, die in den Sozialen Medien inzwischen fast eine Million Aufrufe hat, kurz vor dem Abflug nach Madrid auf. Dort gewann sein Team, der FC Liverpool, am Samstagabend das Finale der Champions League gegen Tottenham Hotspurs mit 2 - 0.

Jürgen Klopp ist evangelischer Christ und hat sich schon häufiger auch öffentlich zu seinem Glauben bekannt. „Das ist einfach alles, was mich ausmacht, was mich leitet, was meine moralischen Prinzipien festlegt. Mein roter Faden durchs Leben ist mein Glaube, ganz klar“, sagte er einmal im Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

Er bete auch täglich, erzählte Klopp in dem Interview: „Aber ich bete nie um den Sieg im Fußball, sondern um Kraft, um Besonnenheit, um die notwendige Ruhe, die Dinge richtig einzuschätzen. Aber nicht darum, dass wir gewinnen.“