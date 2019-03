Was die VfB-Legende über Hummels, Boateng und Müller denkt

1 Der frühere VfB-Spieler Jürgen Klinsmann wird TV-Experte bei RTL. Foto: dpa

Jürgen Klinsmann hofft auf eine Rückkehr von Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller in der Nationalelf. Was die VfB-Legende über die Entscheidung Joachim Löws denkt.

Berlin - Nach Ansicht von Jürgen Klinsmann hat sich Fußball-Bundestrainer Joachim Löw mit der Ausbootung der Münchner Weltmeister möglicherweise selbst ein Problem für die Zukunft geschaffen. „Ich weiß nicht, wie die Art und Weise war, ich habe nicht mit Jogi telefoniert. Aber hoffentlich in der Form, dass du immer wieder auf sie zukommen kannst“, sagte Klinsmann am Freitag bei seiner Vorstellung als TV-Experte von RTL in Berlin.

Weltmeister aussortiert

„Was machst du denn, wenn Thomas Müller Torschützenkönig wird und auf einmal durchstartet?“, fragte der frühere Bundestrainer, der sich ein Umdenken bei Löw durchaus vorstellen kann. „Wenn sich das Leistungsbild ändert, dann glaube ich doch, dass er die Courage hat, bei den Jungs anzurufen.“ Löw hatte auch Mats Hummels und Jerome Boateng eröffnet, dass er die Zukunft der Nationalmannschaft ohne sie plant. Zum Neuanfang der Nationalmannschaft meinte Klinsmann: „Du willst jetzt sehen, dass da Feuer, Leidenschaft und Elan ist.“

Verständnis für Löw

Löw habe es verdient, den Fehler von der WM in Russland „zu korrigieren“. Nach dem Ausscheiden der drei deutschen Teams im Achtelfinale der Champions League macht sich auch Klinsmann Sorgen um die Qualität des deutschen Fußballs. „Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir auf dem Boden. Da müssen wir schnellstmöglich wieder raus.“