Jürgen Hingsen (66) wird als Dschungelcamper für die kommende Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gehandelt. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll der ehemalige Zehnkampf-Sportler in den Dschungel ziehen.

Der Vizeeuropameister, Vizeweltmeister sowie Olympiazweite im Zehnkampf konnte in den 1980er-Jahren seine größten Erfolge feiern und stellte Weltrekorde auf. Bei den Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul musste der zwei Meter große Hingsen einen Dämpfer verkraften. Im 100-Meter-Lauf als erste Disziplin legte er drei Fehlstarts hin und wurde disqualifiziert, was ihm Spott und Häme einbrachte. Hingsen verabschiedete sich 1989 vom Leistungssport und wurde als Unternehmer tätig.

Lesen Sie auch

Nicht nur sportlichen Ehrgeiz, auch TV-Erfahrung würde er ins Dschungelcamp mitbringen. In den 80ern war er als Moderator des Sportteils im "ZDF-Fernsehgarten" tätig, 2006 nahm er an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil. Mit seiner Tanzpartnerin Uta Albanese (51) schaffte er es auf den fünften Platz. Auch zeigte sich Hingsen bereits in kleinen Schauspielrollen wie in der Serie "Ein Schloß am Wörthersee".

Ziehen diese Promis ins Dschungelcamp?

Der Sender RTL hat selbst offiziell bisher keine Kandidaten für das Dschungelcamp bekannt gegeben. Über weitere Namen für die Teilnehmerliste wurde jedoch bereits spekuliert. Die "Bild"-Zeitung brachte zuletzt unter anderem Ex-"Bachelor"-Kandidatin Evanthia "Eva" Benetatou (32), "Temptation Island"-Star Yasin Mohamed (33), der "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Maurice Dziwak und Willi Herrens (1975-2021) Tochter Alessia Herren (22) als mögliche Kandidatinnen und Kandidaten in Spiel.

Die Show läuft in der 18. Staffel ab dem 24. Januar 2025 täglich zur Primetime um 20:15 Uhr bei RTL. Moderieren werden wieder Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41).