„König von Mallorca“: Rührender Auftritt: Drews im Duett mit Carpendale

Jürgen Drews (80) hat einen bewegenden Auftritt bei der Aufzeichnung für ein Special der "Giovanni Zarrella Show" in der Dortmunder Westfalenhalle hingelegt. In der Sendung "Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale" performte er mit Howard Carpendale (79) ein Duett.