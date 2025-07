Jürgen Burkhardt: So küsst es sich mit Weltmeister-Bart

So küsst es sich mit Weltmeister-Bart

1 Jürgen Burkhardt ist Bartweltmeister. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Sein Bart hat eine Spannweite von 1,80 Metern und ist mehr als 50 Jahre alt: Alltagstauglich sei er trotzdem, sagt Bartweltmeister Jürgen Burkhardt. Und zwar in allen Lebenslagen.











Für ihn ist der Bart das Markenzeichen: Jürgen Burkhardt ist mehrmaliger Bartweltmeister. Erst kürzlich holte er sich bei der Bartweltmeisterschaft in den USA wieder einen Titel. „Bart ist cool“, sagt der 68-Jährige kurz nach seiner Rückkehr in Stuttgart. Und das nicht nur bei Wettbewerben. Auch sein Alltagsbart sei gepflegt. Beim Küssen störe er gar nicht. Es sei natürlich für Bartträger etwas anders. „Der Bart ist kein Hindernis, da machen sich die Leute oft viel zu viele Gedanken. Wer küssen will, küsst einfach.“