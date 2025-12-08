Jüngstes Kind des Rockstars: Mick Jaggers Sohn feiert Geburtstag

Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger und seine Verlobte Melanie Hamrick feiern ihren gemeinsamen Sohn Deveraux. Zum neunten Geburtstag teilt die stolze Mutter private Momente - inklusive eines seltenen Fotos mit dem 82-jährigen Rockstar.

Mick Jaggers (82) jüngster Sohn Deveraux hat am heutigen Montag seinen neunten Geburtstag gefeiert. Mutter Melanie Hamrick (38), die seit einigen Jahren mit dem Rolling-Stones-Frontmann verlobt ist, nutzte den Ehrentag, um auf Instagram private Einblicke in das Familienleben zu geben. Zudem teilte sie eine emotionale Liebeserklärung an ihren Sohn.

Süße Schnappschüsse zum Geburtstag Die 38-jährige ehemalige Ballerina postete eine Reihe von Fotos, die das Geburtstagskind in verschiedenen Lebenslagen zeigen - entspannt am Strand, nach einer Tennisstunde und im Urlaub. Besonders ein Bild sticht heraus: Es zeigt Deveraux zwischen seinen Eltern vor einer archäologischen Stätte. Der 82-jährige Jagger legt dabei liebevoll den Arm um Hamrick, während sich ihr Sohn an sie schmiegt - ein Bild seltener familiärer Harmonie.

"Alles Gute zum Geburtstag, mein Engel!!! Neun Jahre alt heute!!!", schrieb Hamrick. "So stolz, deine Mama zu sein. Jeder Tag ist das wunderbarste Abenteuer mit meinem klugen, wilden, gütigen Dev."

Mick Jagger hat acht Kinder mit fünf Frauen

Mick Jagger und Melanie Hamrick lernten sich 2014 kennen. Zwei Jahre später kam Deveraux als Jaggers achtes Kind zur Welt. Obwohl es jahrelang Spekulationen gab, bestätigte das Paar erst im April dieses Jahres offiziell, dass sie den nächsten Schritt gewagt haben. Gegenüber der französischen Zeitschrift "Paris Match" verriet Hamrick, dass sie und Jagger bereits seit "zwei oder drei Jahren verlobt" seien.

Deveraux ist das Nesthäkchen in einer großen Patchwork-Familie: Mick Jagger hat sieben weitere Kinder aus früheren Beziehungen: Tochter Karis (55) mit Marsha Hunt, Jade (54) mit Ex-Ehefrau Bianca Jagger, die Töchter Elizabeth (41) und Georgia May (33) sowie die Söhne James (40) und Gabriel (27) mit Ex-Ehefrau Jerry Hall, und Sohn Lucas (26) mit Luciana Morad Gimenez.