Jüngstes Kind des Rockstars: Mick Jaggers Sohn feiert Geburtstag

Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger und seine Verlobte Melanie Hamrick feiern ihren gemeinsamen Sohn Deveraux. Zum neunten Geburtstag teilt die stolze Mutter private Momente - inklusive eines seltenen Fotos mit dem 82-jährigen Rockstar.
Mick Jaggers (82) jüngster Sohn Deveraux hat am heutigen Montag seinen neunten Geburtstag gefeiert. Mutter Melanie Hamrick (38), die seit einigen Jahren mit dem Rolling-Stones-Frontmann verlobt ist, nutzte den Ehrentag, um auf Instagram private Einblicke in das Familienleben zu geben. Zudem teilte sie eine emotionale Liebeserklärung an ihren Sohn.