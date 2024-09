Jüngster Bürgermeister in Walheim: Vom Schülersprecher zum Rathauschef

1 Christoph Herre vor seiner neuen Wirkungsstätte Foto: /Werner Kuhnle

Kein Bürgermeister in Baden-Württemberg ist so jung, wie der am Sonntag in Walheim gewählte Christoph Herre. Aber wieso tut man sich ein solches Amt in diesem jungen Alter schon an?











Kein Tusch für den neuen Bürgermeister: Zum Wahlabend am Sonntag in der Walheimer Gemeindehalle ist der örtliche Musikverein gar nicht erst bestellt worden. Mit einem solch klaren Ergebnis schon im ersten Wahlgang habe er nicht gerechnet, erklärt der stellvertretende Bürgermeister Wilhelm Weiss die kleine Panne. Und vielleicht wäre ein Marsch im Anbetracht des jugendlichen Alters des Siegers auch nicht das Richtige gewesen. Allerdings ist Christoph Herre auch musikalisch flexibel. In seiner Freizeit spielt er in einem Posaunenchor.