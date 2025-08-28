Emma Heming Willis musste "eine der schwierigsten Entscheidungen" ihres Lebens treffen. Bruce Willis lebt nun nicht mehr bei ihr und den gemeinsamen Töchtern. Ein Pflegeteam betreut ihn rund um die Uhr.
Bruce Willis (70) lebt nicht mehr bei Ehefrau Emma Heming Willis (47) und ihren gemeinsamen Töchtern Mabel (13) und Evelyn (11). In der ABC-Sondersendung "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey" erzählte Heming Willis, er lebe in einem "zweiten Zuhause" in ihrer Nähe. Dort werde er 24 Stunden am Tag von einem Pflegeteam betreut.