Jüdische Kulturwochen in Stuttgart: Schauspielerin Natalie O’Hara – vom „Bergdoktor“ zum „Herzensprojekt“

Wenn der Name Natalie O’Hara fällt, dann sind „Der Bergdoktor“ und die Gastwirtin Susanne Dreiseitl, die sie in der ZDF-Erfolgsserie verkörpert, nicht weit. Diese Form der Unterhaltung ist allerdings nur eine Facette im dichten Schauspielerinnenleben der 48-Jährigen. Eine andere Facette von Natalie O’Hara können Theaterbesucher erleben, wenn sie im Rahmen der Jüdischen Kulturwochen in dem Stück „Alice – Spiel um dein Leben“ am 2. November im Alten Schauspielhaus auftritt. Es handelt vom Leben der 2014 im Alter von 110 Jahren in London verstorbenen jüdischen Pianistin und KZ-Überlebenden Alice Herz-Sommer. Und eigentlich ist es weit mehr als eine Facette im künstlerischen Wirken O’Haras. Es ist „ein riesengroßes Herzensprojekt“, wie sie es nennt. Eines, das ihre Arbeit als Schauspielerin wie ein roter Faden durchzieht und auf vielen Ebenen ihres Lebens spielt.

Seit sie vor vielen Jahren das erste Mal von Alice Herz-Sommer hörte, über ihr Leben las und auf Videos ihrem Klavierspiel lauschte, lässt sie deren Geschichte nicht mehr los, wie O’Hara im Gespräch erzählt. Persönlich hat sie die Pianistin nie erlebt – etwas, das sie rückblickend als Versäumnis empfindet. Umso mehr versucht sie, ihr auf andere Weise „so nahe wie möglich zu kommen“. Es war 2018 in Stuttgart, als die gebürtige Göttingerin bei einem Empfang in der Komödie im Marquardt die Theaterregisseurin und -Autorin Kim Langner spontan bat, ihr bei der Entwicklung einer von Klavier begleiteten Lesung über Alice Herz-Sommer zu helfen. „Eine super Idee“, fand Langner, „aber ich habe eine bessere: ich schreibe Dir ein Stück!“ So entstand „Alice – Spiel um dein Leben“, ein Solostück mit Klavier, das der Regisseur Francois Camus erstmals 2022 in den Hamburger Kammerspielen auf die Bühne brachte.

O’Hara: „Alice Herz-Sommer ist mir ans Herz gewachsen“

Dazwischen lagen vier intensive Jahre – zwei Jahre Recherche, zwei Jahre Produktion, und viele Besuche an Orten, an denen das Leben von Alice Herz-Sommer spielte: Prag, Tel Aviv – Theresienstadt. Teil der Vorbereitungen waren auch viele Klavierstunden. O’Hara, die als ehemalige „Jugend musiziert“-Teilnehmerin bisher schon eine exzellente Pianistin war, arbeitete hart daran, ihr Klavierspiel „auf ein höchstmögliches Niveau zu bringen“. Auch hier wollte sie Alice Herz-Sommer möglichst nahekommen. Schon als Fünfjährige spielte die 1903 in Prag geborene Alice Klavier. 100 Jahre später spielte sie immer noch. Das Klavier begleite sie durch das Jahrhundert und es erhielt sie am Leben, wie sich im KZ Theresienstadt zeigen sollte.

Durch die intensive Beschäftigung mit ihrer Biografie „ist mir diese Frau ans Herz gewachsen“, sagt Natalie O’Hara. Ebenso die Menschen, die im Leben von Alice Herz-Sommer eine wichtige Rolle spielten. Etwa eine frühere Klavierschülerin, die sie in Tel Aviv besuchte und mit der sie ein gemeinsames Stück erarbeitete. Ein von O’Hara 2023 produziertes Klavieralbum, das an Herz-Sommer erinnert, platzierte sie auf deren Grabstein in London – der Enkel der Pianistin war tief berührt. Anschließend kam es zu einem Treffen, von dem O’Hara bis heute emotional ergriffen ist.

Mit dem Solostück „Alice – Spiel um dein Leben“, in dem Natalie O’Hara in mehr als 20 verschiedenen Rollen auftritt und live Klavier spielt (von Bach und Beethoven bis Chopin und Gershwin) will sie Alice Herz-Sommer „ein Denkmal setzen“ und auf der Bühne von ihrem Leben berichten. Es begann 1903 in Prag. Alice Herz war eines von fünf Kindern einer gebildeten deutsch-jüdischen Familie, die Kontakt zu berühmten Künstlern und Intellektuellen unterhielt: Franz Kafka verkehrte dort oder auch Franz Werfel und Sigmund Freud. Mit den Jahren reifte Alice e zu einer Konzertpianistin heran, die in vielen europäischen Städten gefeiert wurde. Mit ihrem Mann, dem Geiger Leopold Sommer, hatte sie einen Sohn – Raphael –, der 1937 geboren wurde.

Die Musik war das Lebenselixier der jüdischen Pianistin Alice Herz-Sommer

In dieses blühende Leben brachten die Nazis Tod und Zerstörung. 1942 wurde ihre 72-jährige Mutter deportiert. Sie selbst wurde ein Jahr später mit ihrem Mann und ihrem Sohn nach Theresienstadt gebracht. 1944 kam ihr Mann nach Auschwitz, dann nach Buchenwald, Flossenbürg und schließlich ins KZ Dachau, wo er kurz vor Kriegsende starb. Alice blieb mit ihrem Sohn in Theresienstadt, das die Nazis der Weltöffentlichkeit als „jüdische Mustersiedlung“ präsentierten. Zu diesem Zweck wurde ein Kulturprogramm inszeniert, dessen Teil Alice Herz-Sommer war. Bis zu ihrer Befreiung 1945 spielte sie mehr als 100 Konzerte. Immer wieder auch die 24 Etüden von Frédéric Chopin, die zu den anspruchsvollsten Klavierwerken zählen. Sie fand darin Zuflucht. Überhaupt in der Musik, die sie zum (Über-)Leben brauchte: „Die Musik ist ein Zauber“, sagte sie einmal auf die Frage, wie sie all das bewältigen konnte.

1947 wanderte sie nach Israel aus, arbeitete als Musikpädagogin und wurde in Jerusalem Mitbegründerin der dortigen Musikschule. 1986 zog sie zu ihrem Sohn nach London, der dort als Cellist tätig war. Sie überlebte ihn um 13 Jahre. Aufgeschrieben hat Alice Herz-Sommer ihre Erfahrungen im KZ in der Autobiografie „Ein Garten Eden inmitten der Hölle“. Darin, wie auch in dem preisgekrönten Dokumentarfilm „The Lady in Number 6“, begegnet einem eine zutiefst lebensbejahende, zu Versöhnung bereite Persönlichkeit. Ein Zug, der Natalie O’Hara tief beeindruckt. Sie nennt sie eine „radikale Optimistin“. „Das Schlechte ist da, um besser zu werden“, lautet ein Satz von ihr. Ein anderer: „Jeder Tag ist schön!“ Die Freude kommt von tief innen, das Lachen, für das auch auf der Bühne Raum ist , wirkt nicht aufgesetzt.

Die Schauspielerin betont: Wenn Schulen anfragen, komme ich gerne

Inzwischen hat Natalie O’Hara das Stück 50 Mal gespielt (einmal bereits auch in Stuttgart) – ohne, dass es Routine geworden wäre. Zwei bis drei Wochen nimmt sie sich für die Vorbereitung Zeit, „um das Repertoire zu polieren“. Wie „einen großen Tanz“ empfindet sie das knapp zweistündige Spiel auf der Bühne, das sie „die größte künstlerische Herausforderung meines Lebens“ nennt, „und die größte Ehre“ – bei aller Freude, die sie am „Bergdoktor“ und vielen anderen Rollen empfindet.

Diese Leistung wird honoriert. 2023 war O’Hara für den renommierten deutschen Theaterpreis „Faust“ nominiert. Bei der Vorstellung im Schauspielhaus im Oktober 2024 gab es Ovationen im Stehen. Treffend heißt es in einer Beschreibung des Stückes: „Die Diskrepanz zwischen der Schönheit der Musik und dem Schrecken des Ghettos ist Thema dieses Abends, der Klavierkonzert, Biografie und Schauspiel in einem ist.“

Besonders eindrücklich fand O’Hara eine Vorstellung in Frankfurt vor der jüdischen Gemeinde – wenige Wochen nach dem 7. Oktober 2023. Auch ein Auftritt in Hamburg vor 15- bis 18-jährigen Schülerinnen und Schülern. Ihre anfängliche Sorge, die Jungen könnten mit dem Stoff fremdeln, ihn vielleicht sogar ablehnen, war unbegründet. „Sie haben sich ganz darauf eingelassen. Ich wünschte, es gebe mehr solcher Möglichkeiten“. Schulen müssten nur anfragen, meint sie: „Wenn ich eingeladen werden, komme ich sehr gerne.“

Natalie O'Hara gastierte schon mehrfach in Stuttgart. 2014 spielte sie hier die Titelrolle in „Minna von Barnhelm" und 2017 die Emily in „Geächtet". In der Gesellschaftskomödie „Nur drei Worte" kehrte sie in der Rolle der Annie in der Spielzeit 2021/2022 ans Alte Schauspielhaus zurück. In der Spielzeit 2024/2025 war sie hier als Präsidentin de Tourvel in „Gefährliche Liebschaften" zu erleben. In der laufenden Spielzeit 2025/2026 spielt sie die Blanche DuBois in „Endstation Sehnsucht".