Jüdische Kulturwochen: Ausstellung im Stuttgarter Rathaus zeigt, wie jüdisch Deutsch ist

Die Ausstellung „Schlamassel Tov“ macht mit einer Lektion in Jiddisch die vielfältigen kulturellen Verflechtungen bis hin zu sprachlichen Einflüssen mit dem jüdischen Leben deutlich.
Das Vermögen verzockt, mit der Gattin gezofft und dann auch noch beschickert das Auto zu Schrott gefahren: Was für ein Schlamassel. Sein Nachbar dagegen: Ein Sechser im Lotto. So ein Massel! Man könnte auch von Glück oder Pech reden. Aber die deutsche Sprache steckt von A wie Abzocken bis Z wie Zoff voller Wörter, die aus dem Jiddischen stammen. Wie jüdisch ist also Deutsch? Eine Antwort auf diese Frage gibt die Ausstellung „Schlamassel Tov“ im Foyer des Rathauses.