Katharina Menz tritt zum Olympia-Auftakt gegen die Weltranglisten-Siebte aus Portugal an. Sie ereilt das gleiche Schicksal wie bei den Spielen in Tokio vor drei Jahren.

Judoka Katharina Menz ist auch bei den Olympischen Spielen in Paris früh ausgeschieden. Die 33-Jährige aus Backnang verlor ihren Auftaktkampf gegen die Portugiesin Catarina Costa in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm durch Waza-ari.

Auch auf Bronze hat die WM-Zweite von 2022 damit keine Chance mehr. Nur wer ins Viertelfinale einzieht, kann noch den Weg über die Hoffnungsrunde gehen. Schon bei den Spielen in Tokio vor drei Jahren war Menz in der ersten Runde gescheitert.

Größte Hoffnungsträgerin im deutschen Judo-Team in Paris ist Weltmeisterin und Fahnenträgerin Anna-Maria Wagner. Sie startet am Donnerstag in der Klasse bis 78 Kilogramm. Am Sonntag ist Mascha Ballhaus in der 52-Kilo-Klasse im Einsatz.