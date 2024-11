Dank Siegen in der Trostrunde sicherte sich die Leonbergerin Coco Baur den Sieg der Bronzemedaille beim European Cup in Slowenien.

Es war ein außerordentlich hartes Stück Arbeit für Coco Baur, aber die Judoka aus Leonberg hat sich gegen viele Widerstände zur Wehr gesetzt und die Bronzemedaille beim European Cup in Slowenien gewonnen.

Nach einem ersten Platz bei einem kleinen Turnier in Eisenach und Rang zwei bei den Süddeutschen Meisterschaften der Frauen startete Coco Baur nach ihrer schweren Verletzung am Ellenbogen beim European Cup der U 18 in Koper/Slowenien. Insgesamt waren Judoka aus 26 Nationen mit über 500 Teilnehmern am Start. In der Kategorie bis 70 Kilogramm hatte es Coco Baur zunächst mit Anja Smiljic aus Bosnien-Herzegowina zu tun, die sie mit einem Innenschenkelwurf auf den Rücken warf. Das Duell mit der befreundeten Alica Thiele aus Potsdam ging in die Verlängerung, wo Thiele nach einem Schulterwurf jubelte.

Siege in der Trostrunde

Da die Potsdamerin Poolsiegerin wurde, durfte Coco Baur in die Trostrunde – und dabei trat sie bärenstark auf. Die Holländerin Nikki Heming wurde von der 18-Jährigen schnell besiegt. Gegen Vida Hudika aus Kroatien ging es hoch her in der Halle – in dem erbitterten Kampf, der von umstrittenen Wertungen begleitet wurde, ließ sich die Leonbergerin aber nicht aus der Fassung bringen. Schließlich konterte Baur einen schwachen Angriff der Kroatin und bekam die zweite Wertung, die zum Sieg führte.

Mit dem deutlichen Erfolg über die Polin Roksana Zys stand Coco Baur im kleinen Finale um Bronze, wo sie ihre Kontrahentin Korina Dzidiz aus Bosnien Herzegowina mit einer Vor-Rückkombination nach 90 Sekunden besiegte und sich über die Bronzemedaille freuen durfte.