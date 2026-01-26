Judith Williams: US-Amerikanerin will Deutsche werden

Sie wurde in München geboren, wuchs hier auf und ist einem Millionenpublikum aus dem deutschen Fernsehen bekannt. Trotzdem besitzt Judith Williams keinen deutschen Pass. Das soll sich jetzt ändern.
Judith Williams (54) gehört zu den festen Größen in der deutschen Medienlandschaft. Was viele aber nicht wissen: Die "Höhle der Löwen"-Investorin besitzt keinen deutschen Pass. Obwohl sie in München geboren wurde und ihr ganzes Leben in Deutschland verbracht hat, ist sie US-Staatsbürgerin. Doch jetzt will sie endlich auch auf dem Papier Deutsche werden, wie sie der "Bild"-Zeitung verrät.