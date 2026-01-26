Judith Williams: US-Amerikanerin will Deutsche werden

Sie wurde in München geboren, wuchs hier auf und ist einem Millionenpublikum aus dem deutschen Fernsehen bekannt. Trotzdem besitzt Judith Williams keinen deutschen Pass. Das soll sich jetzt ändern.

Judith Williams (54) gehört zu den festen Größen in der deutschen Medienlandschaft. Was viele aber nicht wissen: Die "Höhle der Löwen"-Investorin besitzt keinen deutschen Pass. Obwohl sie in München geboren wurde und ihr ganzes Leben in Deutschland verbracht hat, ist sie US-Staatsbürgerin. Doch jetzt will sie endlich auch auf dem Papier Deutsche werden, wie sie der "Bild"-Zeitung verrät.

"Ich gehe nächste Woche zum Deutschtest und werde dann vielleicht eingebürgert, wenn ich alles richtig mache", erzählt Williams der Zeitung. Vor dem Moment sei sie sehr aufgeregt: "Man muss sich das mal überlegen. Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, ich durfte aber noch nie einen Wahlzettel ausfüllen."

Neue Gesetzeslage macht es möglich

Sowohl Williams' Vater als auch ihre Mutter stammen aus den Vereinigten Staaten. In Deutschland bekam man lange nach dem sogenannten Abstammungsprinzip ("Blutrecht") die deutsche Staatsbürgerschaft automatisch nur, wenn man deutsche Vorfahren hatte - selbst dann nicht zwingend, wenn man wie Williams hier geboren und aufgewachsen ist. Im Rahmen ihrer Ehe mit dem deutschen Medienunternehmer Alexander-Klaus Stecher (58) den amerikanischen Pass für den deutschen aufzugeben, hatte Williams für sich ausgeschlossen.

Durch das Staatsangehörigkeitsmodernisierungsgesetz, das im Sommer 2024 in Kraft trat, ist die Mehrstaatigkeit in Deutschland nun generell erlaubt. "Jetzt haben auch Leute wie ich die Chance, deutsch zu werden. Natürlich nur, wenn ich den Test bestehe", so Williams.

"Es geht um Identität"

Die Frage der Zugehörigkeit beschäftigt Judith Williams schon lange. "Ich habe mich immer gefragt: Gehöre ich in diesem Land dazu oder nicht?", gesteht sie dem Blatt. Die Einbürgerung sei für sie deshalb ein großer Schritt, denn "es geht um Identität. Um das Gefühl, wirklich dazuzugehören."

Wirklich Zuhause fühlt sich die Unternehmerin sowieso nur in München, wie sie bereits 2023 in einem Interview mit der "Abendzeitung" deutlich machte. "München ist ja nicht nur meine Heimatstadt, es ist auch meine Geburtsstadt. Ich liebe München über alles, es ist mein Zuhause - auch als Amerikanerin, denn ich bin ja nicht Deutsch. Ich sage immer: Ich bin eine Baymerikanerin", schwärmte sie damals.