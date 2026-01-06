Judith Rakers wird am 6. Januar 50 Jahre alt. Im abgelaufenen Lebensjahrzehnt hat die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin ihr Leben vollständig auf den Kopf gestellt und Sicherheit gegen Freiheit getauscht.
Sie hat alles gewagt und alles gewonnen. Hinter Judith Rakers (50) liegt ein Jahrzehnt des totalen Umbruchs. Die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin hat mit ihrem alten Leben abgeschlossen. Ihren Lebenskompass richtet sie mehr denn je nach ihren Leidenschaften aus. Und während so mancher immer noch damit hadert, ob das alles so richtig war, hat ihr Umfeld nichts Anderes von ihr erwartet. Ein Blick auf ihre Biografie verrät: Judith Rakers ist schon lange die moderne Version von Pippi Langstrumpf - inklusive Haus und Pferd.