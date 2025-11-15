Judenstern zum Verkauf angeboten: Auschwitz-Komitee kritisiert geplante Auktion als schamlos

Ein Neusser Auktionshaus will einen Judenstern und Briefe von KZ-Häftlingen und deren Angehörigen versteigern. Das internationale Auschwitz-Komitee reagiert.
Das Internationale Auschwitz-Komitee hat ein Auktionshaus in Neuss dazu aufgefordert, die für Montag angesetzte Auktion von Holocaust-Zeugnissen abzusagen. Holocaust-Überlebende und ihre Familien betrachten die geplante Versteigerung persönlicher Dokumente von NS-Opfern als „zynisches und schamloses Unterfangen“, erklärte Christoph Heubner, Exekutiv-Vizepräsident des IAK, in Berlin.