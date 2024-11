Jude Law: Star verliert Filmrolle als Dumbledore wegen neuer Potter-Serie?

1 Wird Jude Law nicht in die "Phantastische Tierwesen"-Reihe zurückkehren? Foto: imago images/ZUMA Press Wire/Picture Happy Photos

Streaming frisst das Kino und seine Stars. Jüngstes Beispiel: Jude Law verkörperte in der "Phantastische Tierwesen"-Reihe den berühmten Zauberer Dumbledore. Jetzt vermutet Law, die Reihe sei eingestellt. Der Grund: die geplante "Harry Potter"-Streaming-Serie.











In der "Phantastische Tierwesen"-Film-Reihe verkörperte er den jungen Zauberer Dumbledore. Jetzt vermutet Schauspielstar Jude Law (51), dass er seine Rolle ausgerechnet an "Harry Potter" verliert. Eine neue Streaming-Serie um den beliebten Zauberlehrling habe wohl zur Einstellung der Film-Reihe geführt, so Law in einem Interview mit dem Variety-Magazin.