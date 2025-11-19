Nur noch eine Nominierungsrunde und zwei Spiele: Staffel zehn von "Das Sommerhaus der Stars" geht in die finale Sendung. Doch einem Paar droht, kurz vor Schluss die Luft auszugehen. Ihr angedrohter Abschied könnte die Pläne der anderen Mitspieler durchkreuzen.
Die zehnte und letzte Folge steht an, doch noch sind zu viele Paare im "Sommerhaus der Stars" (Dienstag, 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+). Eine letzte Nominierungsrunde steht an. Nur noch ein Couple kann sich in einem letzten Spiel vor der Nominierung schützen. Die Paare müssen auf einen Faden 157 Nähnadeln fädeln, keine mehr oder weniger. Dazu haben sie 45 Minuten Zeit.