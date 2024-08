Jubiläumsstaffel: Aus dem Urlaub: Heidi Klum ruft zu GNTM-Bewerbung auf

Heidi Klum (51) hat in den vergangenen Tagen zahlreiche Einblicke in ihren paradiesischen Urlaub mit Ehemann Tom Kaulitz (34) bei Instagram geliefert. Einige Clips zeigen sie fast hüllenlos am Strand oder in knappen Bikinis, eine Fotoreihe hält zudem Schnappschüsse mit ihrem Mann bereit, auf denen beide sonnengeküsst in die Kamera lächeln. Doch Klum gönnt sich nicht nur eine Auszeit, sie geht im Urlaubsambiente auch ihrer Arbeit nach.

Aufruf für Bewerbungen

In einem Instagram-Clip verkündet sie scheinbar frisch aus der Dusche kommend: "Ich freue mich so. Ich habe endlich eine E-Mail von ProSieben bekommen, mit den ersten Castingvideos von euch. Die gucke ich mir jetzt erst einmal an." Danach zeigt sich Klum fertig angezogen am Laptop, während sie einen Clip eines "GNTM"-Bewerbers startet und wieder stoppt, um einen Aufruf in die Kamera zu starten: "Schickt mir euer Video. Ich sitze im Urlaub, gucke mir aber trotzdem alles an. Alle können wieder mitmachen. Aber du musst 18 Jahre alt sein", erklärt die 51-Jährige. "Vielleicht sehe ich dich ja zu meiner 20. Jubiläumsstaffel, ich freue mich drauf." Mit der Einladung betont Klum noch einmal, dass sich sowohl Frauen als auch Männer bewerben können.

Seit 2006 sucht Heidi Klum nach "Germany's next Topmodel". Zur ersten Gewinnerin wurde Lena Gercke (36) gekürt, seitdem folgte jedes Jahr eine neue Staffel. Vor allem seit Staffel 16 aus dem Jahr 2021 will die Castingshow auf mehr Diversität setzen. "Inzwischen wissen die Zuschauer hoffentlich, dass 'GNTM' nicht blond und blauäugig sein muss. Diversity liegt mir sehr am Herzen", erklärte Heidi Klum vor Staffelstart. In Staffel 17 waren erneut unter dem Motto "Diversity" Models mit einer Größe von 1,54 bis 1,95 Meter, mit Kleidergrößen von 30 bis 54 und mit einem Altersspektrum von 18 bis 68 Jahren mit von der Partie. Best Ager Models gab es auch in Staffel 18 und in der bis dato letzten 19. Staffel fiel dann auch die Geschlechterregel. Erstmals durften Männer mitmachen und Klum kürte am Ende einen Sieger und eine Siegerin.

Jermaine ist der erste männliche Sieger der Sendung und das erste männliche Model auf dem Modemagazin "Harper's Bazaar". Das Cover hat er genau wie Siegerin Lea zusammen mit dem Titel und einer Siegerprämie von 100.000 Euro gewonnen. Wie der Sender ProSieben bereits Mitte Juni bekannt gab, können sich alle Interessenten auf https://www.redseven.de/gntm20 für die neue Ausgabe der Model-Castingshow bewerben. Das Auswahlverfahren endet demnach am Samstag, 31. August 2024.