Jubiläumsstaffel ab 13. Februar: GNTM: Catherine Deneuve und Naomi Campbell als Gastjurorinnen dabei

1 Freut sich auf prominente Unterstützung in der Jubiläumsstaffel: Heidi Klum. Foto: ProSieben/Daniel Graf

Von Naomi Campbell bis Catherine Deneuve, von Twiggy bis Lena Gercke: "Germany's next Topmodel" geht am 13. Februar in seine 20. Auflage und zahlreiche Prominente feiern mit. Auch Tochter Leni und Ehemann Tom sind mit dabei, wenn Heidi in der Jubiläumsstaffel wieder die Schönsten des Landes sucht.











"Und Mama, bist du bereit?" "Ich bin bereit, let's go!": Lässig klatschen sich Mutter Heidi Klum (51) und Tochter Leni (20) in dem kurzen, aber proppevollen Instagram-Video ab. In knapp einem Monat startet die 20. Staffel des ProSieben-Erfolgsformats "Germany's next Topmodel" (ab 13. Februar, donnerstags, 20:15 Uhr bei ProSieben oder auf joyn). "Unglaublich" findet das Model-Mama Heidi. Und genauso unglaublich liest sich die Liste der Gastjurorinnen und -juroren und weiteren Beteiligten, die das Video preisgibt.