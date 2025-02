Jubiläumsshow von Saturday Night Live: Seltenes Lebenszeichen: Jack Nicholson meldet sich im TV zurück

Seit 15 Jahren hat Jack Nicholson (87) keinen Film mehr gedreht, auch mit öffentlichen Auftritten macht er sich rar. Doch nun hat sich die Hollywood-Legende überraschend im TV zurückgemeldet. Bei der live von NBC übertragenen Jubiläumsshow zum 50. Geburtstag der Kult-Comedyshow "Saturday Night Live" saß Nicholson im Publikum. Und damit nicht genug. Der dreifache Oscar-Gewinner kündigte einen Auftritt von Adam Sandler (58) an.

"Jack hat es heute Abend zu uns geschafft!"

"Ladies and Gentlemen, Adam Sandler" sagte Jack Nicholson schlicht in die Kamera. Neben ihm saß seine Tochter Lorraine (34). Der Altstar trug einen schwarzen Smoking über einem Hemd in derselben Farbe. Auf dem Kopf hatte er ein schwarzes Barett mit dem Logo des Baseball-Clubs New York Yankees. Dazu kam sein Markenzeichen seit vielen Jahren, eine getönte Brille. Diesmal waren die Gläser lila. Bei X kursieren diverse Mitschnitte des kurzen Moments.

Jack Nicholson und Adam Sandler kennen sich von dem Film "Die Wutprobe" den sie 2003 zusammen drehten. "Ein Applaus für Jack, Baby! Jack hat es heute Abend zu uns geschafft! Ich liebe dich, Bruder", rief Sandler, ehe er ein Lied anstimmte.

Nur noch selten zu sehen

Dass es Jack Nicholson zu einem öffentlichen Auftritt schafft, ist tatsächlich selten. Zuletzt wurde er 2023 bei einem Spiel seines geliebten Basketball-Teams Los Angeles Lakers fotografiert. Dabei umarmte er am Spielfeldrand den Lakers-Superstar LeBron James (40). Auf Paparazzi-Fotos der letzten Jahre wirkte er gesundheitlich angeschlagen, Gerüchten zufolge soll er an der Alzheimer-Krankheit leiden. Bei seinem kleinen Einsatz bei "SNL"-Show kam er klar und konzentriert rüber, bekam allerdings von seiner Tochter ein Stichwort für seinen Einsatz.

Jack Nicholsons letzter Auftritt im Kino war 2010 "Woher weißt du, dass es Liebe ist". Die romantische Komödie mit unter anderem Reese Witherspoon (48) war allerdings ein großer Flop. Zuletzt war der Mime 2017 für ein US-Remake des deutschen Hits "Toni Erdmann" im Gespräch. Doch das Projekt zerschlug sich.