Zum zehnjährigen Jubiläum von "Wer weiß denn sowas" kehrt Elton ins Studio zurück - diesmal jedoch nicht als Teamkapitän, sondern als Gast. In der XXL-Ausgabe tritt er gegen Oliver Welke an. Auch Tobias Moretti, Dieter Bohlen und Mariele Millowitsch sind dabei.

Über ein Jahrzehnt lang gehörte er fest zur beliebten ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas" - jetzt erlebt Elton (54) seinen ganz persönlichen Rollentausch. Bei der großen Jubiläumsausgabe "Wer weiß denn sowas XXL" wird der langjährige Teamkapitän erstmals auf der anderen Seite des Studios Platz nehmen: als Gast.

Die Zahlen des Senders sprechen für sich: Mehr als 1.000 Folgen hat Elton an der Seite der prominenten Ratefüchse absolviert, dabei rund 15.000 Fragen miterlebt und ebenso viele verblüffende Antworten gehört. Im April 2025 verabschiedete er sich als Teamkapitän aus der Sendung. Doch ganz ohne seinen Rate-Routinier wollte Moderator Kai Pflaume (58) das große Zehnjährige offenbar nicht feiern.

Duell der ehemaligen Weggefährten

Die Konstellation könnte pikanter kaum sein: Ausgerechnet gegen Oliver Welke (59) muss Elton in der Jubiläumsshow antreten. Der Gastgeber der "heute-show" (ZDF) saß in Eltons letzter Sendung als Teamkapitän noch an dessen Seite. Nun stehen sich die beiden als Kontrahenten gegenüber. Unterstützung erhält Elton dafür von seinem "ewigen Gegenspieler" Bernhard Hoëcker (55), der inzwischen gemeinsam mit Schauspieler Wotan Wilke Möhring (58) die Rateteams anführt.

Doch Elton ist bei weitem nicht der einzige prominente Gast, den Kai Pflaume zur festlichen Ausgabe begrüßen darf. Im ersten Duell des Abends treffen zwei Schauspielgrößen aufeinander: Mariele Millowitsch (70) misst sich mit ihrem österreichischen Kollegen Tobias Moretti (66). Anschließend wird es musikalisch, wenn Pop-Titan Dieter Bohlen (71) gegen Schlagerikone Michelle (53) antritt.

Heavytones sorgen für den richtigen Sound

Auch für den besonderen Rahmen der Jubiläumsausgabe hat sich die Redaktion etwas einfallen lassen. Die Liveband Heavytones wird während der Sendung für musikalische Untermalung sorgen - ein Novum, das dem Abend zusätzlichen Glanz verleihen soll. Auch bei den Rätseln selbst verspricht die Show einige Überraschungen: Erstaunliche Experimente werden direkt im Studio durchgeführt, und auch ungewöhnliche tierische Gäste werden wieder eine wichtige Rolle spielen.

Das Format bleibt in der Jubiläumsausgabe dem bewährten Konzept treu: In drei Runden raten die Prominenten um Bares für ihre Unterstützer im Publikum. Wer auf das richtige Siegerteam gesetzt hat, darf sich über einen Teil des erspielten Gewinns freuen. Im großen Finale kämpfen die Gewinner der ersten drei Runden dann um 50.000 Euro - die am Ende einem guten Zweck zugutekommen.

"Wer weiß denn sowas XXL" läuft kurz vor dem Jahreswechsel am 30. Dezember um 20:15 Uhr im Ersten.