Zum zehnjährigen Jubiläum von "Wer weiß denn sowas" kehrt Elton ins Studio zurück - diesmal jedoch nicht als Teamkapitän, sondern als Gast. In der XXL-Ausgabe tritt er gegen Oliver Welke an. Auch Tobias Moretti, Dieter Bohlen und Mariele Millowitsch sind dabei.
Über ein Jahrzehnt lang gehörte er fest zur beliebten ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas" - jetzt erlebt Elton (54) seinen ganz persönlichen Rollentausch. Bei der großen Jubiläumsausgabe "Wer weiß denn sowas XXL" wird der langjährige Teamkapitän erstmals auf der anderen Seite des Studios Platz nehmen: als Gast.