1 Bei der Eröffnung am Bahnhof in Besigheim sind viele Radler am Start. Foto: Avanti/Ralf Poller

Der 162 Kilometer lange Jubiläumsradweg führt ganz nah an der Kreisgrenze von Ludwigsburg entlang. Die Radrunde bietet malerische Landschaften, historische Orte sowie kulturelle Sehenswürdigkeiten.











Als Dieter Krause am Samstagnachmittag im Atrium des Erweiterungsbaus des Landratsamts in Ludwigsburg ankommt, schaut der 70-jährige Biker sehr zufrieden aus. Mit einer Gruppe hat der rüstige Ruheständler aus Ingersheim soeben die Eröffnungstour des neuen Jubiläumsradwegs bestritten. Die Frauen und Männer sind indes „nur“ eine etwa 50 Kilometer lange Teilstrecke der insgesamt 162 Kilometer langen Route gefahren, die einmal um den Landkreis Ludwigsburg herum führt, immer ganz nah an der Kreisgrenze entlang. Und wie war’s? „Super!“, sagt Dieter Krause und erzählt von idyllischen Wegen und tollen Ausblicken. Er werde ganz bald zusammen mit einem Kumpel auch die anderen Abschnitte der Tour in Angriff nehmen.