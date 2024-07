Will Smith tritt beim Bühnenjubiläum von Andrea Bocelli auf

1 Will Smith kommt zum Bühnenjubiläum von Andrea Bocelli nach Italien. (Archivbild) Foto: dpa/Carsten Koall

Ausnahmetenor Andrea Bocelli feiert sein 30-jähriges Bühnenjubiläum in Italien. Viele Stars reisen in die Toskana, unter ihnen auch Will Smith.











Link kopiert



US-Schauspieler Will Smith (55) steht einem Bericht zufolge beim Jubiläumskonzert des italienischen Ausnahmetenors Andrea Bocelli (65) in der Toskana auf der Bühne. Es erfüllt uns mit Stolz, diesen brillanten Künstler, gefeierten Schauspieler, Produzenten und Musiker zu Gast zu haben, teilte Bocelli am Wochenende auf seinem Instagram-Account mit.