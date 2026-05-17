Die Outdoor-Bar „Hi.Francky“ am Ludwigsburger Bahnhof startet in die fünfte Saison. Silent Disco, Jazz- und Bingo-Abende: Die meisten Events sind kostenlos. Das ist geboten.
Das „Hi.Francky“ ist in seine fünfte Saison gestartet. Was im Mai 2022 als experimentelles Pop-up-Projekt startete, hat sich zu einem festen Bestandteil der Ludwigsburger Stadtkultur entwickelt. Das Franck-Areal, einst ungenutzte Industriefläche in unmittelbarer Bahnhofsnähe, hat sich in den letzten Jahren zu einem Treffpunkt für alle entwickelt – mit Drinks, Musik und einem zugänglichen Kulturangebot, mittlerweile ergänzt durch weitere Eventlocations wie die „Alte Rösterei“ und den „Raum 80“.