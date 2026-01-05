Seit 15 Jahren gewähren Carmen und Robert Geiss mit "Die Geissens" Einblicke in ihr glamouröses Leben. Im Jubiläumsinterview sprechen sie über den Preis des Ruhms - und wie sie den brutalen Überfall auf ihre Villa verarbeitet haben.
Rooooobärrt, Luxus und ganz viel Familie: Seit inzwischen 15 Jahren nehmen Millionär Robert Geiss (61), Ehefrau Carmen (60) und die Kinder Davina (22) und Shania (21) die Zuschauer mit durch ihr turbulentes Leben zwischen Dubai, Monaco und Saint-Tropez. Am 3. Januar 2011 lief die erste Folge "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" bei RTLzwei. Das Jubiläum seiner beliebten Millionärssippe feiert der Sender mit einem "Die Geissens Spezial: Der Überfall" am 5. Januar um 20:15 Uhr sowie einer Folge zur Jubiläumsparty am 12. Januar (20:15 Uhr).