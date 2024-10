Jubiläumsfolge am 17. September: 15 Millionengewinner: Fakten aus 25 Jahren Wer wird Millionär?

Am 3. September 1999 hieß es zum ersten Mal "Wer wird Millionär?" bei RTL. In 25 Jahren haben über 3.400 Kandidaten auf dem Stuhl bei Günther Jauch Platz genommen. Nur 15 davon gewannen tatsächlich die begehrte Million.

25 Jahre "Wer wird Millionär??" - damit hätte Moderator Günther Jauch (68) selbst nie gerechnet. Ursprünglich waren nämlich nur vier Episoden geplant, als die Quizshow am 3. September 1999 Premiere feierte. Was folgte, waren 54 Staffeln mit über 1.600 Folgen voller spannender Fragen und lustiger Momente. Am 17. Oktober sendet RTL um 20:15 Uhr eine XXL-Jubiläumsfolge voller Überraschungen für Jauch. Ob er wohl endlich auch den 16. Millionengewinner küren darf?

Zehn reguläre Millionengewinner

Vier Jahre ist es inzwischen her, dass der letzte Kandidat die Millionenfrage richtig beantwortet hat. Zuletzt konnte sich der Unternehmer Roland Tenholte 2020 in der Ausgabe zum 20. Geburtstag über eine Million Euro freuen und ist damit der 15. Millionengewinner. Den Anfang machte 2000 der Geschichtsprofessor Eckhard Freise. Er bekam den Gewinn, genau wie seine Nachfolgerin Marlene Grabherr 2001, damals noch in D-Mark ausgezahlt.

Sieben weitere Kandidaten aus über 3.400 konnten sich in der Zwischenzeit in den Jahren 2002, 2004, 2006, 2007, 2010, 2013 und 2015 in regulären Ausgaben zum Millionär machen. 2019 räumte zudem der Volljurist Jan Stroh den Hauptgewinn in der Jubiläumsausgabe zum 15. Geburtstag ab.

Und dann ist da ja auch noch Nadja Sidikjar. Sie gewann im 2. Jackpot-Special der Show 2015 die höchste Einzelgewinnsumme, nämlich satte 1.538.450 Euro. In der Ausgabe werden die Gewinnsummen aller Mitspieler, die es auf den Ratestuhl schaffen, in einem Jackpot gesammelt. Da nach abweichenden Regeln gespielt wurde und Sidikjar die Millionenfrage nicht beantwortet hat, gilt sie nicht als klassische Millionärin.

Wie nah Freud und Leid bei "Wer wird Millionär?" schon immer zusammenliegen, zeigt ein Blick auf die andere Seite. 28 Kandidaten gingen in der Geschichte der Show mit traurigen 0 Euro beziehungsweise D-Mark nach Hause.

Drei prominente Millionengewinner

Doch nicht nur Unternehmerinnen, Studenten, Hausfrauen oder Juristen gehen bei Günther Jauch ein und aus. In Promi-Specials begrüßte der Quizmaster bereits zahlreiche Prominente in der Show. Drei von ihnen konnten die Million für den guten Zweck ergattern. Den Anfang machte Comedian Oliver Pocher (46) 2008, der die Frage nach dem Nagel-Schreckenberg-Modell mithilfe des Publikumsjokers richtig beantworten konnte.

Im selben Jahr knackte auch Moderator und Jauch-Kumpane Thomas Gottschalk (74) mithilfe von Telefonjoker Marcel Reich-Ranicki (1920-2013) die Millionenfrage. Die bisher letzte prominente Millionengewinnerin ist Barbara Schöneberger (50). Auch sie nutzte 2011 den Telefonjoker und rief den Kunsthistoriker Pankraz Freiherr von Freyberg (80) an.

Keine Million, aber dafür den Rekord für die meisten Besuche bei "Wer wird Millionär?" hält Anke Engelke (58). Acht Mal stellte sich die Komikerin bereits den Fragen und erspielte insgesamt 2.251.500 Euro für den guten Zweck.

Den Rekord für den allerlängsten Besuch halten hingegen Aaron Troschke (35) und Leon Windscheid (35). Die beiden Kandidaten, die heute durch ihre "Wer wird Millionär?"-Teilnahme selbst Prominentenstatus erreicht haben, saßen 2010 und 2015 jeweils über drei Sendungen hinweg auf dem heißen Stuhl. Troschke gewann 125.000 Euro, Windscheid knackte am Ende die Million.

30 Minuten bis zum "Wer wird Millionär?"-Look

Und Günther Jauch? Der macht sich gar nicht erst die Illusion, auch nur einen Bruchteil der über 43.000 Fragen, die er in 25 Jahren "Wer wird Millionär?" gestellt hat, richtig beantworten zu können. Stattdessen sorgt er dafür, zu jedem einzelnen Drehtag pünktlich zu erscheinen - kein einziges Mal kam er laut RTL zu spät ans Set, nur einmal fiel er wegen einer Corona-Infektion aus.

Einmal am Drehort in Hürth bei Köln angekommen, geht es für Jauch dann auch ganz schnell. Rund 30 Minuten braucht er vor jeder Sendung in der Maske. In Sachen Outfit bleibt er sich seit Beginn der Show mit elegantem Anzug und Krawatte treu. Rund 1.000 verschiedene Anzug-Modelle hat er in 25 Jahren in den Sendungen getragen.