Jubiläumsfeier in der Boa in Stuttgart: Bei der Mixed-Generations-Party werden Boomer wieder jung

Jubiläumsfeier in der Boa in Stuttgart

„Gimme Gimme Gimme“ von Abba läuft als Remix mit heftigen Bässen: Alte Hits im neuen Gewand sorgen für Überfüllung auf dem Dance Floor. Die Party zum 40. Geburtstag von Mr Mac’s Partyteam begeistert in der Boa die Generation Z ebenso wie die Boomer.











Die Türsteher der Boa langweilen sich in dieser Nacht. „Guten Abend“ sagen sie, haben aber ansonsten nicht viel zu tun. „Wir haben lauter friedliche und nette Gäste – null Stress in irgendeiner Form“, berichtet Steffen Eifert erfreut. Seine DJ-Agentur Mr Mac’s Partyteam, die nach eigenen Angaben der größte Partybeschaller in Süddeutschland ist, feiert nach 25 000 Events den 40. Geburtstag mit Weggefährten, Familie, Kollegen und treuen Fans in Stuttgarts ältester Disco, die nach einer Schlange benannt ist und auch mit 47 Jahren noch Biss hat.