Jubiläumself des VfB Stuttgart Die Schwaben-Elf mit rheinischer Brille

Von Anna Lammers 25. August 2018 - 08:00 Uhr

Auch unsere Redaktion macht mit bei der Wahl der VfB-Jubiläumself. Heute: die Redakteurin Anna Lammers. So sieht ihre VfB-Traumelf aus.





14 Bilder ansehen

Stuttgart - Am 9. September wird der VfB Stuttgart 125 Jahre alt. Seit diesem Montag bietet unser Portal Ihnen die Möglichkeit, zu diesem Anlass eine VfB-Jubiläumself zusammenzustellen. Mehrere Dutzend Legenden stehen zur Auswahl. Auch ein Trainer darf gewählt werden. Da möchte unsere Redaktion natürlich nicht nachstehen – und wählt mit. Heute: die Redakteurin Anna Lammers, geboren 1989 und eigentlich Fan des 1. FC Köln.

So erklärt sie ihre Wahl: „Auch, wenn ich mehr oder weniger mit dem VfB Stuttgart und seinen Spielern aufgewachsen bin, schlägt mein Herz bis heute für einen anderen Verein. Daher habe ich die Elf des VfB meist als Gegner erlebt – nicht immer zur Freude meinerseits. Ich erinnere mich noch genau an den 21. April 2012. Der 1. FC Köln empfängt den VfB – grundsätzlich kein gutes Omen. Der VfB war seit neun Spielen ungeschlagen, der FC deutlich angeschlagen. In der 50. Minute dann der Treffer von Slawomir Peszko, Vorlage Lukas Podolski. Schön war’s, nützte aber nichts. In der 71. Minute kam Cacau – 1:1. Für den VfB Stuttgart führte der Weg nach Europa, für den 1. FC Köln in die 2. Liga.“

Die komplette Auswahl sehen Sie in der Bildergalerie – viel Spaß beim Durchklicken.

Sie wollen auch abstimmen? Hier geht es lang!