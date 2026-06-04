Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bekamen es in einer Sonderausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" am Mittwochabend mit 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Senders zu tun.

Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) haben es am 3. Juni 2026 in einer Jubiläumsausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" mit insgesamt 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Senders zu tun bekommen. Sie spielten in der 77. Sendung des Formats unter dem Titel "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" um 15 Minuten Live-Sendezeit.

Tennisbälle, eine ABBA-Coverband und ein ungewöhnliches Quiz Bevor im Finale entschieden wurde, ob das Moderatorenduo seine Sendezeit erhält oder bestraft wird, standen wie für das Format üblich erst einmal mehrere Spiele auf dem Programm. Winterscheidt und Heufer-Umlauf sollten zunächst einen Buzzer erreichen, ohne dabei von Tennisbällen getroffen zu werden, die von den Mitarbeitenden geworfen wurden. Gleich an der ersten Aufgabe scheiterten die beiden.

Auch beim zweiten Spiel, bei dem sie möglichst schnell einen Liegestuhl aufstellen und sich hineinsetzen sollten, waren sie einem Mitarbeiter unterlegen. Besser lief es für Winterscheidt und Heufer-Umlauf beim dritten Spiel mit dem Titel "Ortskontrollfahrt". Die Mitarbeitenden sollten auf dem Außengelände des Studios unterschiedlichste Dinge verstecken. Die Moderatoren wurden vorbeigefahren und mussten erkennen, worum es sich handelte. Dabei waren sie erfolgreich und erkannten trotz des körperlichen Einsatzes und des Gebrülls der Angestellten, dass etwa eine ABBA-Coverband auftrat und das Lied "Dancing Queen" performte.

Auch beim vierten Spiel war das Duo erneut erfolgreich. In mehreren Runden sollten sie beispielsweise mit einer Armbrust so nahe wie möglich neben einen Fernseher schießen oder von weit oben unter dem Studiodach riesige Darts ebenfalls möglichst nahe neben einen auf dem Boden platzierten Fernseher fallen lassen. Während Spiel fünf wieder an die Sender-Mitarbeiter ging, waren Heufer-Umlauf und Winterscheidt beim sechsten Spiel erneut erfolgreich. In einem ungewöhnlichen Quiz sollten Mitarbeitende sich innerhalb kurzer Zeit Fragen überlegen, die dann entsprechend von beiden Parteien beantwortet werden mussten. Mit einem Sieg sicherten die Moderatoren sich einen dritten Vorteil für das Finale.

"777 gewinnt" und die Pressekonferenz

Zwar beschwor der Sender mit dem Titel des Finales einen Sieg für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon fast herauf, dieser kleine Trick sollte aber nicht klappen. In "777 gewinnt" musste das Moderationsduo in einer großen Variante des bekannten Spiels "Vier gewinnt" gegen die Angestellten antreten. Diese durften per App über den nächsten Zug abstimmen, bekamen dafür aufgrund der drei erspielten Vorteile für Joko und Klaas aber jeweils nur 20 Sekunden Zeit.

In einem längeren Match gewann schließlich tatsächlich das Duo, das damit am 4. Juni ab 20:15 Uhr 15 Minuten Live-Sendezeit zur Verfügung gestellt bekommt. Hätten die beiden verloren, hätten sie sich im Anschluss an die Sendung vom Mittwoch in einer 15-minütigen Pressekonferenz rechtfertigen müssen, warum sie verloren haben.