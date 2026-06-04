Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bekamen es in einer Sonderausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" am Mittwochabend mit 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Senders zu tun.
Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) haben es am 3. Juni 2026 in einer Jubiläumsausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" mit insgesamt 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Senders zu tun bekommen. Sie spielten in der 77. Sendung des Formats unter dem Titel "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" um 15 Minuten Live-Sendezeit.