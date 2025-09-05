Jubiläum: Toronto feiert 50 Jahre TIFF mit Weltstars und Premieren

Toronto feiert sein Filmfest: Das TIFF wird 50 Jahre alt. Stars wie Angelina Jolie, Russell Crowe und Nina Hoss haben sich angekündigt. Als Überraschungsgast stellt der Premier den Eröffnungsfilm vor.
Toronto - Das 50. Toronto International Film Festival (TIFF) ist von Kanadas Premierminister Mark Carney und mit der Premiere des Dokumentarfilms "John Candy: I Like Me" eröffnet worden. Während der Jubiläumsausgabe des Festivals stehen bis zum 14. Oktober mehr als 290 Filme aus knapp 50 Ländern auf dem Programm. Erwartet werden unter anderem Weltstars wie Keanu Reeves, Jodie Foster, Natalie Portman und Daniel Craig. Mit Spannung erwartet werden auch mehrere Weltpremieren aus Deutschland.