Jubiläum in Stuttgart: Tropenhitze lässt die Besucher des Leichtathletik-Festivals kalt

Zum 75-Jahr-Jubiläum will der WLV die Leichtathletik zu den Menschen bringen und macht den Stuttgarter Marktplatz zur Bühne für internationale Stars des Kugelstoßens.
Ein leichter Schweißgeruch erfüllte die Sporerstraße. Hier liegt der Start für die Rennen über die Distanz einer Meile. Das sind 1,609 Meter. „Eine ganz traditionelle Distanz“, sagt Dieter Schneider, Präsident des Württembergischen Leichtathletik-Verbandes, der sie beim ersten Leichtathletik-Festival am Sonntag im Herzen Stuttgarts zum 75-Jahr-Jubiläum des Verbandes wieder auflegte.