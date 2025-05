Jubiläum in Kornwestheim: Inklusives Sportprojekt ist 10 Jahre alt

Bahnhofstraße in Kornwestheim Für mehr Wohnraum: VR-Bank, Imbiss und Modegeschäft werden abgerissen

Im Zentrum Kornwestheims (Kreis Ludwigsburg) wird sich einiges verändern. In der Bahnhofstraße stehen zwei Großprojekte an. Was bedeutet das für VR-Bank-Kunden? Zieht die Post um?