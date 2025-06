1 Mariam Kassem (links) und Markus Klemisch von der Mobilen Jugendarbeit und Cristina Fernandez von der Mobilen Kinderarbeit Fellbach Foto: her

Seit 1995 geht es in Fellbach darum, die Lebenssituation junger Menschen zwischen 14 und 27 Jahren zu verbessern. Im Juli findet ein Jubiläumsfest statt.











Immer mal wieder gibt es soziale Brennpunkte in Fellbach, an denen sich Jugendliche treffen und offenkundig auch mal über die Stränge schlagen – was zu Konflikten mit Passanten führt oder mit Anwohnern, die sich in der Nachtruhe gestört fühlen. Ab und zu geht wohl auch mal etwas zu Bruch.