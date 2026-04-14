Jubiläum in Ditzingen: „Bühne für kunsthandwerkliches Schaffen“ – verkaufsoffener Sonntag in Ditzingen

Schmuck, Töpferwaren, Lederprodukte – auch das wird am Wochenende in Ditzingen zu sehen und kaufen sein. Der Kunsthandwerkermarkt hat in diesem Jahr Grund zu feiern.
Ditzingen lädt ein zum schon traditionellen zweitägigen Kunsthandwerkermarkt. Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. April, sind zahlreiche Händler jeweils von 11 bis 18 Uhr in der Marktstraße präsent. Bereits zum 20. Mal verwandelt sich laut der Stadt die Ditzinger Marktstraße in eine Bühne für das kunsthandwerkliche Schaffen der Region. Damit feiert die traditionsreiche Veranstaltung gemeinsam mit der Stadt Ditzingen, die vor 60 Jahren zur Stadt erhoben wurde und seit 50 Jahren Große Kreisstadt ist, ein besonderes Jubiläum. Begleitet wird der Kunsthandwerkermarkt von einem verkaufsoffenen Sonntag: Die Ladengeschäfte sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet.