Am ersten März-Wochenende findet nach dreijähriger Unterbrechung wieder der Bernhäuser Pferdemarkt in Filderstadt statt – in diesem Jahr zum 100. Mal. Am Samstag werden auf dem Festplatz unter anderem die Siegerzuchtstuten gewählt und die schönsten Pferdegespanne prämiert. Von dort startet um 14 Uhr der Festumzug – mit Pferden, Kutschen, Gespannen, Musik und einer Steckenpferdparade hinein in die Ortsmitte. Auch am Sonntag gibt es ein umfangreiches Programm.

Interessierte können ihr Pferd für die Prämierung anmelden. Das Verfahren hat bereits begonnen. Formulare sind beim Amt für Familie, Schulen und Vereine der Stadt Filderstadt, Rufnummer 07 11 / 7 00 34 17, beziehungsweise auf der Internetseite unter www.filderstadt.de erhältlich. Anmeldeschluss ist der 8. Februar.