9 Zugchef Timo Behringer kommt regelmäßig auf der Schiene nach Paris. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Seit 15 Jahren flitzen die französischen Schnellzüge TGV zwischen Stuttgart und Paris hin und her. Von Anfang an dabei: Zugchef Timo Behringer. Bahn-Chef Richard Lutz und sein französisches Pendant Jean-Pierre Frandou fordern den weiteren Ausbau der Schiene.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Sehnsuchtsziel vieler ist für Timo Behringer beinahe Routine und doch wieder nicht. Der 39-Jährige rauscht regelmäßig vom Neckar an die Seine. Der Mann, der eigentlich in Backnang zu Hause ist, kann die Male nicht mehr zählen, die er in die französische Hauptstadt gereist ist – und dafür auch noch Geld bekommt. Behringer ist Zugchef bei der Deutschen Bahn und einer der wenigen, die auf der Verbindung von Stuttgart nach Paris im Einsatz sind. Doch bei aller Geschäftigkeit bleiben für ihn die Fahrten etwas Besonderes abseits des Berufsalltags.