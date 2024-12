Jubiläum Hedwig-Dohm-Schule in Stuttgart: Meilenstein für die Ausbildung der Frauen

1 Die Leitung der Hedwig-Dohm-Schule – Andreas Peretz (li.), Daniela Bode-Jarsumbeck und Sven Brockmeier – ist zum 150-jährigen Jubiläum ihrer Schule stilecht in die Garderobe der damaligen Zeit geschlüpft. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Kinder, Küche, Kirche? Die Berliner Frauenrechtlerin Hedwig Dohm hielt von den berüchtigten drei K überhaupt nichts. Sie setzte bei der Emanzipation von Mädchen und junger Frauen auf die Bildung. 150 Jahre nach ihrer Gründung füllt die Hedwig-Dohm-Schule in Stuttgart dieses Ideal weiterhin mit Leben.











Sie könnten einer historischen Fotografie entstiegen sein: Die Dame in blauer Samtrobe mit Federhut und die zwei Herren im Morning Suit mit Stresemann, Cutaway und Zylinder, die in der Hedwig-Dohm-Schule im Stuttgarter Norden bei den Wagenhallen willkommen heißen. Um stilecht das 150-jährige Bestehen der Beruflichen Schule für Ernährungswissenschaft, Hauswirtschaft und Sozialwesen zu feiern, haben sich Sven Brockmeier, Andreas Peretz und Daniela Bode-Jarsumbeck, der Schulleiter, sein Stellvertreter und die Abteilungsleiterin, vom Kostümverleih Wagner nach der Mode des 19. Jahrhunderts ausstaffieren lassen. Denn die Wurzeln der Schule gehen zurück auf das Jahr 1874, in dem der Schwäbische Frauenverein die „Frauenarbeitsschule“ gegründet und bereits im ersten Domizil in der Marienstraße 3 mit zwei Lehrerinnen und 23 Schülerinnen den Unterricht aufgenommen hat. Was nach häuslichen Beschäftigungen wie Kochen und Handarbeiten klingt, war jedoch ein Meilenstein auf dem Weg der Frauenbildung und damit der Emanzipation, weil junge Mädchen hier nicht nur Handarbeitstechniken für den Broterwerb lernten, sondern auch Industrie-, Arbeits- und Fachlehrerinnen ausgebildet und obendrein Arbeitsstellen vermittelt wurden.