Freiburg - Das schönste Land in Deutschlands Gaun das ist mein Badnerland.“ Während Badner ergriffen weitersingen, müssen aufrechte Schwaben einräumen, dass das Württemberglied nicht nur ähnlich klingt, sondern im Grunde dieselbe Aussage hat: Nirgendwo ist es schöner. Der Vorzug Württembergs liegt einzig darin, dass hier dem Fürsten nicht gleich der Kopf abgehackt wird. Das Württemberglied ist trotzdem tot. Kaum einer kennt es. Dafür wird in Baden eifrig gesungen: in Fußballstadien, auf Hocks, in der Musikstunde. Zum 125-jährigen Geburtstag hat die Staatliche Münze jetzt sogar einen Gedenktaler geprägt. Vor acht Jahren war im Wehrgeschichtlichen Museum in Rastatt ein Marschbuch von 1896 mit dem Lied aufgetaucht.