Jubiläum Feuerwehr Affalterbach: Stets bereit für den Schutz von Eigentum und Umwelt

1 Feier mit vielen Gästen – und Applaus für das Engagement der Feuerwehr Foto: Avanti/Ralf Poller

Die Affalterbacher Feuerwehr blickt auf 150-jährige Geschichte zurück. Gefeiert wird mit treuen Mitgliedern und zahlreichen Gästen. „Das Zusammenspiel aller Generationen funktioniert innerhalb der Feuerwehr schon immer“, sagt der Kommandant.











Seit inzwischen 150 Jahren löscht die Freiwillige Feuerwehr in Affalterbach, gegründet 1874, Feuer. Sie rettet Menschenleben und ist die erste Anlaufstelle für nahezu alle erdenklichen Situationen von Menschen in Not. Bei einem Festakt am Samstagabend haben Bürgermeister Steffen Döttinger und Sascha Hänig als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Affalterbach zahlreiche Ehrengäste aus der Gemeinde, dem Landkreis, von den Wehren in der Region sowie Vertreter vom Land Baden-Württemberg begrüßt.